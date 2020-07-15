Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Большинство китайских туристов в Петербурге находили себе полулегальных гидов среди своих соотечественников, «отнимая хлеб» у российских специалистов. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Петербурга Валерий Жилкин.

Принятый в первом чтении Госдумой законопроект вводит запрет на такую работу для не имеющих гражданство РФ, если иное не предусмотрено международными соглашениями. Для остальных вводится процедура обязательной аттестации раз в пять лет.

Жилкин считает, что иностранцы тоже должны получить возможность аттестовываться в России как экскурсоводы.

«Надо давать и иностранцам возможность работать, так как были жалобы, что наши плохо знают китайский язык и непонятно говорят. Им ближе свои, потому что они хотя бы понятно рассказывают. Тем более в Китае есть множество диалектов. Целиком запрещать не надо, но нужна нормальная процедура аттестации. Я понимаю, когда говорят, что они «отнимали хлеб», и если поговорить с петербургской ассоциацией гидов-переводчиков китайского языка, они скажут, мол, у нас все хорошо подготовлены. Но на самом деле не все. Есть те, кто хорошо знает язык. Но когда идет бум китайских групп, появляются претензии», — сказал Жилкин.

В целом же он поддерживает законодательное урегулирование этой сферы. Он напомнил, что почти все петербургские гиды и переводчики выступали за это. В Россию приезжает более 1 млн китайцев в год, но они оставляют здесь лишь малую часть потраченных денег.

«Во-первых, они — гиды и китайские туркомпании — действовали нелегально, то есть доход свой не раскрывали. Во-вторых, не проходили аттестацию и могли говорить что хочешь. Таких можно нелепиц вспомнить. Самый хрестоматийный пример — что Пушкин является дальним родственником Петра I. Не давали работать нашим нормальным экскурсоводам, лишали работы тех людей, которые знают город, и демпинговали. К тому же странная у них в целом ситуация наблюдалась, когда фирма нанимала для группы «гида» из числа студентов, обучающихся в Петербурге», — добавил Жилкин.