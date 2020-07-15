Грозный, , 17:15 — REGNUM Чечня вошла в число субъектов РФ с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19. По данным федерального оперативного штаба на 15 июля, этот показатель в республике составил 0,6%.

В список регионов с самыми низкими темпами прироста больных вошли также еще четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа: Северная Осетия — 0,4%, Ингушетия и Дагестан — 0,5%, Карачаево-Черкесия — 0,6%.

Согласно данным оперштаба, в Чечне к 15 июля выявили 1863 человек, заразившихся коронавирусом (+12 за минувшие сутки). Ежедневный прирост снижается с 22 июня, не превышая 20 человек в сутки.

Выздоровели за все время 1275 пациентов (+4). Всего с начала июля выписаны 76 человек. Не удалось врачам спасти 28 заболевших.