Тюмень, , 17:10 — REGNUM В Тюменской области с 16 по 19 июля региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует пик аномальной жары. Температура воздуха будет плюс 36 градусов по Цельсию и выше, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В связи с этим увеличивается риск возникновения лесных пожаров, гибели людей на водных объектах, повреждения аграрных культур как на колхозных полях, так и на садовых участках, сообщают спасатели.

Тюменцев настойчиво просят во избежание солнечного удара надевать лёгкие головные уборы при выходе на улицу — шляпы, платки, банданы. Передвигаться не спеша, стараться не находиться под прямым воздействием солнечных лучей, пить много несладкой, безалкогольной жидкости, принимать по возможности прохладный душ.