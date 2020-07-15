Черкесск, , 16:57 — REGNUM Все школьники начальных классов в Карачаево-Черкесии будут обеспечены горячим питанием уже с начала нового учебного года. На эти цели выделено 98 млн рублей, в том числе 93 млн рублей из федерального бюджета и еще 5 млн рублей — из республиканского. Об этом сообщил депутат Народного собрания Алексей Ганшин.

По его словам, общее количество детей, обеспечиваемых питанием за госсчет, составляет 23 тысячи. Они обучаются в 174 учебных заведениях. При этом в 22 школы горячие завтраки будут подвозить в специализированной термопосуде, так как в этих учебных заведениях нет своих столовых.

«Мы попали в перечень субъектов, которые смогут смогут обеспечить соответствующую инфраструктуру и организовать горячее питание», — приводит слова депутата РИА Карачаево-Черкесия.