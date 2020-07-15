Москва, , 16:51 — REGNUM Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте до 14 сентября четырех новых фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова, Балан, Роженковой и Серебренникова», — сообщили в суде.

По словам собеседницы агентства, бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»), а директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия (бездействие) в особо крупном размере»).

Напомним, по версии следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов при помощи офшорных коммерческих компаний вместе с соучастниками похитил и впоследствии вывел за рубеж денежные средства в размере четырех миллиардов рублей.