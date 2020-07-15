Владикавказ, , 16:45 — REGNUM В Северной Осетии уже в течение нескольких дней наблюдается превышение числа выздоровевших от COVID-19 над числом вновь выявленных пациентов с этим заболеванием. По данным федерального оперативного штаба на 15 июля, за минувшие сутки выписаны 22 человека, новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано 16.

Общий процент жителей Северной Осетии, вылечившихся от COVID-19, составил 87%. В госпиталях находятся на лечении 202 человека, в том числе пятеро детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в реанимации — 28. К аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов.

Всего к 15 июля в регионе подтвержден коронавирус у 4287 человек, смогли справиться с болезнью и выписаны 3740 пациентов. Скончались от осложнений 67 человек. Это число остается неизменным с 26 июня.