Воронеж, , 16:43 — REGNUM Трое руководителей управления социальной защиты населения Левобережного района Воронежа уволены по представлению прокуратуры, сообщил 15 июля ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Прокурорской проверкой установлено, что, действуя из корыстных побуждений, группа должностных лиц руководящего состава управления социальной защиты Левобережного района в течение более трёх лет оформляла субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на подставных лиц — бывших коллег и знакомых, не имевших права на получение субсидий, обналичивала денежные средства, которые впоследствии тратила на личные нужды», — уточнил представитель прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено дело по статье о мошенничестве. В рамках проверки выяснилось, что в хищении бюджетных денег участвовали более 20 подставных лиц, а причинённый ущерб оценили в сумму более 11 млн рублей.