Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM Одно из отделений Ростовской областной клинической больницы №2 закрыто на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в региональном пресс-центре 15 июля, передаёт ИА REGNUM.

«В настоящее время в отделении гастроэнтерологии лечебного учреждения проводятся карантинные мероприятия», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии подтверждено более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 172 летальных исхода. Ранее министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская сообщала, что среди медиков было выявлено более 400 случаев заражения SARS-CoV-2.

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