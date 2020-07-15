Баку, , 16:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло в Азербайджане 25 672, увеличившись за последние сутки на 559, 15 июля сообщили в правительстве республики.

За сутки скончались ещё семь пациентов с диагнозом COVID-19: общее число погибших достигло 326. В настоящее время лечение продолжают 8651 человек.

Вылечились в Азербайджане от коронавирусной инфекции 16 695 человек. Доля выздоровевших составляет 64,31%, летальность — 1,27%.

За всё время в Азербайджане на вирус SARS-CoV-2 были протестированы 592 778 человек. Армения по количеству выявленных случаев COVID-19 опережает Азербайджан на четыре позиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество случаев COVID-19 в Азербайджане превысило 24,5 тыс