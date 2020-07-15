Грозный, , 16:21 — REGNUM В Чечне отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели двоих детей, которые утонули 11 июня в станице Калиновская Наурского района. Прокуратура не нашла состава преступления в данном случае, так как дети воспитывались в полных семьях, а их родители не привлекались ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности, сообщили 15 июля в ведомстве.

Трагический случай произошел вследствие того, что два ребенка — десяти и одиннадцати лет — купались в водоеме без присмотра взрослых. Не справившись с сильным течением в реке Терек, они утонули. В результате поисков тело одного из них нашли на вторые, а другого — на шестые сутки.

Прокуратура направила представления в адрес глав администраций Наурского района и Калиновского сельского поселения, в которых потребовала устранить нарушения законодательства об охране жизни людей на водных объектах и в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.