Белгород, , 16:20 — REGNUM В Белгородской области 15 июля подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе был выявлен 5271 положительный тест. За весь период наблюдения 4687 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 91 — за последние сутки.

Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба — умерли 48 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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