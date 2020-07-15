Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В Ростовской области число заболевших крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) возросло до 14 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, случаи заражения крымской лихорадкой подтверждены в Сальском, Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском районах (по два случая). Единичные случаи зарегистрированы в Волгодонске и Зверево, а также Целинском, Пролетарском, Орловском и Морозовском районах.

В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости КГЛ в Ростовской области в текущем году втрое ниже прошлогоднего показателя.

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