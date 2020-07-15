Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Российский низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» с 4 августа свяжет Санкт-Петербург прямым рейсом с Ульяновском. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Рейсы по новому направлению будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Boeing 737−800, рассчитанные на 189 пассажиров.

«Билеты на рейсы авиакомпании «Победа» можно забронировать на сайте аэропорта «Пулково» в разделе «Бронирование», а также на официальном сайте перевозчика», — отметили в пресс-службе.

Отметим, в текущем летнем расписании «Победа» выполняет полеты из Пулково в Анапу, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижнекамск, Новосибирск, Пермь, Саратов, Сочи, Уфу и Чебоксары.

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