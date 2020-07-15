Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM В Пролетарском районе Ростовской области студенты оказали помощь хуторянам, чьи дома пострадали во время бури 14 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 15 июля.

Студенты Волгодонского инженерно-технического института оказали добровольческую помощь пожилым людям — отремонтировали крыши частных домов, в которых проживают 90-летняя труженица тыла Евдокия Романова, 90-летний Владимир Хорушунов и 71-летний Михаил Старусев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жителям хуторов Харьковский-2 и Наумовский, пострадавшим от удара стихии, направили почти 2,4 млн рублей. От сильного града пострадало 85 домовладений, в которых проживает 267 человек.

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