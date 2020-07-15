Магас, , 16:06 — REGNUM В Ингушетии будет создан комплекс уличных развлечений. Инвестиционный проект будет реализовывать в столице региона — Магасе группа компаний «Парки России», сообщили 15 июля в пресс-службе администрации города.

При строительстве комплекса будут учтены интересы всех горожан — и взрослых, и детей. На его территории появятся семейные и детские аттракционы, уличные кафе, развлекательные площадки.

Исполняющий обязанности мэра Магаса Усман Аушев на встрече с инвесторами предложил им на выбор площадки в черте города под место для парка, обсудил сроки и условия реализации проекта, на который будут направлены внебюджетные средства.