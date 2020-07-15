Москва, , 16:01 — REGNUM На сегодняшний день в России популяционный иммунитет к COVID-19 приближается к 26%. Об этом сегодня, 15 июля, в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также: Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире

При этом глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула, что максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, более низкие — в сельской местности. Такое положение дел Попова пояснила особенностью эпидемиологического процесса.

«Максимальные показатели коллективного иммунитета зафиксированы у детей до шести лет — до 42% из числа обследованных, а у детей от семи до 13 лет — до 38%», — уточнила глава ведомства, добавив, что в этой возрастной группе населения количество заболевших и относительный показатель по заболеваемости самый низкий.

При этом, по её словам, доля тяжелых случаев заболевания коронавирусом в России уменьшилась до 3%. Для сравнения: в апреле он составлял 5,6%.

Также в сюжете: Учёные из Новосибирска получили блокирующие коронавирус антитела

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах. По данным Росстата на 1 июня, этот показатель составляет 2,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Проценко заявил о росте иммунитета к коронавирусу в России