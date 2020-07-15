Москва, 15 июля 2020, 16:01 — REGNUM На сегодняшний день в России популяционный иммунитет к COVID-19 приближается к 26%. Об этом сегодня, 15 июля, в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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При этом глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула, что максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, более низкие — в сельской местности. Такое положение дел Попова пояснила особенностью эпидемиологического процесса.
При этом, по её словам, доля тяжелых случаев заболевания коронавирусом в России уменьшилась до 3%. Для сравнения: в апреле он составлял 5,6%.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах. По данным Росстата на 1 июня, этот показатель составляет 2,3%.
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