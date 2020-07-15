Ташкент, , 15:59 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана по итогам первой половины 2020 года привлекли к уголовной ответственности 459 должностных лиц, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В ведомстве отметили, что число приваленных лиц уменьшилось на 17%, а количество уголовных дел — на 21%, до 327. Четверо привлеченных чиновников — госслужащие республиканского уровня, 13 — областного и 442 — районного.

По факту хищения путем присвоения и растраты привлечено 180 человек, за мошенничество — 92, за взятку — 57, за злоупотребление должностными полномочиями — 16, за халатность — 10.

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