Ставрополь, , 16:02 — REGNUM Центр активного долголетия откроют в Ставрополе для организации досуга и активного отдыха пожилых людей. Учреждение заработает после снятия ограничительных мер, действующих в период пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM 15 июля в управлении по информполитике правительства края.

Специалисты центра будут организовывать для людей старшего возраста культурные, образовательные. физкультурные, оздоровительные и иные досуговые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Пожилым людям здесь также будут предоставляться различные социальные услуги.

Ожидается, что организация досуга и активного отдыха позволит «создать максимум условий для здорового и активного долголетия». Это, как отметили в управлении, является важным направлением социальной политики края.