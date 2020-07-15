Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM В Ленинградской области с 16 июля вступают в силу новые послабления, теперь ряду дневных школьных лагерей разрешено возобновить работу, маски разрешили не носить в ЗАГСе, фитнес-клубе, банях, бассейнах и кафе. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно постановлению правительства Ленинградской области, с 16 июля город Сосновый Бор переходит в «желтую» зону, а Приозерский район — в «зеленую». Кроме того, в этих зонах смогут возобновить работу дневные школьные лагеря.

Помимо этого, жителям и гостям региона разрешили не носить маски в ЗАГСе, фитнес-клубах, банях, бассейнах и кафе. Кроме того, бани могут возобновить работу на всей территории Ленобласти.

Также сняты ограничения по услугам в салонах красоты в «красной» зоне, кроме того, в этой же зоне МФЦ будут предоставлять полный перечень услуг по записи.

«Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены: в «красной» зоне — до 80 человек, в «желтой» — до 160, в «зеленой» — до 300. В помещениях ограничение по количеству соответственно: 75, 100, 150, но не более одного человека на 4 кв. м. Везде — маски и дистанция 1,5−2 м», — уточнили в обладминистрации.

Центры занятости открыты во всех районах, но в «красной» и «желтой» зонах принимают по предварительной записи.

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