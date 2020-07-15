Москва, , 15:50 — REGNUM В 2021—2023 годах отремонтируют около 4,5 тысячи многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капремонту в 2021—2023 годах. Для многоквартирных домов, ремонт в которых начнется в 2021-м, информацию с перечнем и сроками выполнения работ в ближайшее время разместят в подъездах и на сайте Фонда капитального ремонта», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, будут проведены работы более чем в 4 тысячах домов. Их общая площадь составляет 34 млн квадратных метров. Также планируется заменить около 8 тысяч лифтов.

Бирюков отметил, что все работы, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будут выполнены в полном объеме.

«Планируется провести первые конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на проведение работ в 2021 году во втором полугодии этого, чтобы в начале следующего года начать капитальный ремонт домов», — добавил заммэра.