Москва, , 15:49 — REGNUM В России женщина независимо от вида бесплодия имеет право на проведение ЭКО за счет средств ОМС. Об этом 15 июля в ходе круглого стола на тему «Отношение россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО» напомнил заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Филиппов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Женщина независимо от вида бесплодия при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний имеет право на проведение ЭКО за счет средств ОМС», — объяснил Филиппов.

По его словам, вся информация о прохождении ЭКО, алгоритм обращения размещен на сайте местного Департамента здравоохранения. Направление на ЭКО выдает лечащий врач, в зависимости от организации медицинской помощи в субъекте женщина подает свои документы в комиссию и ждет вызова на лечение.

«Никаких ограничений ни по количеству детей, ни по количеству попыток у нас не предусмотрено. Единственное, у нас предусмотрены медицинские ограничения, когда выполнение ЭКО в настоящий момент невозможно, но оно может быть возможно после устранения этих ограничений, либо с помощью донорских программ», — заключил эксперт.