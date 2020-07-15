Уфа, , 16:01 — REGNUM Награды жителям Башкирии, которые активно участвовали в возвращении вахтовиков из других субъектов РФ и их реабилитации, вручили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, награды местным жителям в Доме республики вручал председатель госсобрания региона Константин Толкачев. Троим гражданам присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан», а двенадцать человек получили Почетные грамоты республики Башкирия.

Толкачев поблагодарил награжденных за их активное участие и быстрое решение вопросов. По его словам, вахтовиков не оставили в беде и быстро вывезли из очагов заражения коронавирусом. Сотрудники всех служб отработали очень профессионально и грамотно. Именно благодаря этому социального напряжения не произошло. При этом родные вахтовиков очень благодарны всем, кто оказывал помощь.

Толкачев отметил, что свыше двух тысяч вахтовиков были помещены обсерваторы. И забота о них является проявлением настоящей доброты. Очень важно, что люди, которые вернулись в Башкирию, понимают, что здесь они под защитой и им всегда окажут помощь.

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