Москва, , 15:47 — REGNUM Летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах. Об этом в среду, 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Так, по данным Росстата на 1 июня, этот показатель составляет 2,3%, уточнила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что за пять месяцев 2020 года показатель смертности в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не увеличился.

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«Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 15 июля, в России выявлено 746 369 носителей SARS-CoV-2. При этом 6 422 новых случая зафиксированы за последние сутки. В общей сложности за время пандемии скончались более 11,7 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19, свыше 523,2 тыс. человек выздоровели.