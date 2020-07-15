Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Единый дистрибьютор по закупке лекарственных препаратов в Казахстане в ближайшее время распределит по больницам республики препараты на сумму 3 млрд тенге ($7,26 млн). Об этом 15 июля заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова на брифинге.

По её словам, по больницам уже развозятся закупленные препараты. Вместе с тем ведутся также закупки лекарств для формирования трехмесячного резерва. Бюрабекова добавила, что дистрибьютор приобретает как казахстанские, так и импортные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в республике упростили процедуру импорта лекарственных препаратов.

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