Москва, , 15:44 — REGNUM Восьмую версию методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией готовят в Минздраве РФ. Об этом заявил 15 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что новая версия методических рекомендаций создаётся с учётом лучшего опыта, полученного врачами и в России, и за рубежом.

Мурашко сообщил также, что в настоящее время свыше 460 тыс. медицинских работников оказывают помощь жителям России, у которых выявили коронавирусную инфекцию или подозревают её.

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