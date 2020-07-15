Стокгольм, , 15:44 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 27 человек. Такие данные 15 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 15 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 572 человека. Их число увеличилось на 27 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 76 492 человека. За сутки был выявлен 491 новый случай заражения.

По состоянию на 15 июля 2 486 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.