Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM В связи с высокой пожароопасностью в Ростовской области установят запрет на посещение лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 15 июля.

В частности, въезд на территорию лесов разрешён лесопожарным формированиям, которые несут дежурство, оперативным службам, пожарным расчётам. В настоящее время усилен мониторинг пожарной опасности.

Ограничения будут действовать в период с 17 июля по 6 августа 2020 года. Решение о продлении запрета на посещение лесов будет принято дополнительно.