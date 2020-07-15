Пермь, , 15:38 — REGNUM В Перми к поливу улиц привлекают дополнительную технику. В городе из-за аномальной жары начали поливать не только дорожное полотно, но и тротуары, сообщает пресс-служба мэрии.

«Это необходимо для того, чтобы жители легче переносили летний зной, а также для предотвращения деформации асфальтового покрытия из-за длительного воздействия солнечных лучей», — подчеркнули в администрации.

Напомним, в Пермском крае господствует сильная жара. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в столице Прикамья 14 июля установлен температурный рекорд, начиная с 15 августа 2016 года. Температура воздуха прогрелась до +34,2°С. В аэропорту «Большое Савино» стобик термометра поднялся до +35°С — впервые с августа 2010 года. Среднесуточная температура в Перми превысила норму на 7,6°С.

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