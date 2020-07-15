Париж, , 15:38 — REGNUM По данным Médiamétrie, около 14 миллионов телезрителей следили за интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что доля аудитории составила 62,7%.

Глава государства, который в прямом эфире беседовал с журналистами более часа, возродил президентскую традицию. Последнее интервью экс-президента Франции Франсуа Олланда в 2016 году собрало 6,71 миллиона зрителей.

Напомним, выступление президента Франции Эммануэля Макрона 13 апреля 2020 года слушало рекордных 36,7 миллиона зрителей.

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