Рязань, , 15:37 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 15 июля подтверждено 5766 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 35 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 38 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находится 5804 человека.

За весь период наблюдения 4735 человек выздоровели, в том числе 124 — за последние сутки. Скончались 22 пациента.

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