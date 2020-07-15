Стокгольм, , 15:39 — REGNUM Автомобили шведского Volvo по-прежнему являются наиболее популярными среди шведов, когда их просят назвать любимые марки авто. Однако жители Швеции подходят к вопросу выбора автомобиля дифференцированно, так как выбирают транспортные средства из разных стран. Об этом 15 июля сообщила газета Fria Tider.

Безусловно, что национальной гордостью шведского автопрома является продукция Volvo. Ее выбирают 15% шведов. За ней следуют автомобили Tesla (9%) и BMW (7%). Самыми непопулярными авто оказались Volkswagen (3%), Ford (3%) и Kia (2%).

Опрос проводился специалистами онлайн-магазина Blocket совместно с британской фирмой YouGov. В социологическом исследовании приняли участие 1 203 жителя Швеции, которым предлагалось ответить на вопрос «Какой марки является вам автомобиль мечты?»