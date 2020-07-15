Красногорск, , 15:36 — REGNUM В Московской области с 15 июля снимаются ограничения на работу пляжей. Соответствующее решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщила пресс-служба главы региона.

Однако пляжи смогут работать только при соблюдении ряда требований. В частности, обязательно будет наличие спасательного поста и оснащение пляжа буйками. Также пляжи должны будут организовать отдельные места для купания детей.

Помимо этого, обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции. В число таких мер включено наличие сигнальной разметки, информационные щиты и дезинфекция мест общего пользования. Также на территории пляжа должны быть различные элементы благоустройства, например, шезлонги, скамьи, теневые навесы, урны, кабинки для переодеваний и туалеты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля в Подмосковье заработало 15 детских лагерей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье открываются детские лагеря