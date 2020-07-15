Бухарест, , 15:31 — REGNUM Общее число выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки возросло на 641 и превысило 34 тысячи. Об этом 15 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 34 226 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончался 21 пациент и в результате этого суммарное количество летальных исходов теперь стало 1 952.

Кроме этого, отмечается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились более 24,1 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Латвии было выявлено четыре новых подтверждённых случая заражения SARS-CoV-2.