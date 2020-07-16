Санкт-Петербург, , 03:28 — REGNUM Интеллектуалы ненавидят капитализм потому, что завидуют богатым глупцам, считает американский историк и социолог Райнер Зительманн (не уточняется, к какой категории относит себя сам доктор Зительманн, яро капитализм защищающий). Разобраться с вопросом, «почему умные не любят капитализм», постарался корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас очень модно бороться за сохранение всего природного, покупать продукты с надписями «био» и «органик» и беречь «естественное». Вот и капитализм в трудах доктора Зительманна приобретает черты этакого естественного явления, к которому нормальный человек должен стремиться всем сердцем. Но «нормальный» не значит в данном случае «умный», умники по Зительманну вечно чего-нибудь изобретают, в основном из зависти к успешным и чтобы скрыть собственную убогость.

Вот и нынешние интеллектуалы ненавидят «хороший и естественный» капитализм, желая заменить его своими искусственными моделями. Так ли все мрачно с интеллектом и не лукавит ли в своих работах американский интеллектуал?

Читайте статью Игоря Юдкевича «Умные не любят капитализм». Кто кого уничтожит?».