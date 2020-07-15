Париж, , 15:25 — REGNUM Третий этаж Эйфелевой башни в Париже открывается для посетителей и туристов после четырех месяцев закрытия, сообщает Le Figaro.

Известно, что первые два этажа были доступны для посетителей с 25 июня 2020 года.

Издание отмечает, что у в хода в башню на третьем этаже около 2000 вывесок напоминают на нескольких языках, французском, английском, итальянском, о правилах гигиены и соблюдении безопасного расстояния.

«После открытия первых двух этажей мы приветствовали 5000 посетителей в первые выходные, затем 7 000 — во вторые и 10 000 — в прошлые выходные», — говорится в заявлении администрации Эйфелевой башни.

Как сообщало ИА REGNUM, Эйфелева башня закрывается для посетителей на неопределённый период в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже закрывают для посетителей Эйфелеву башню