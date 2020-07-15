Оренбург, , 15:22 — REGNUM В Оренбурге открытие выставочного комплекса «Салют, Победа!» откладывается. Об этом заявила министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко и обратилась к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием ко временным неудобствам, сообщает пресс-служба областного правительства.

«К сожалению, ситуация не позволяет завершить все задуманное в 2020 году, как планировалось изначально. Работы по реновации парка будут продолжены и в 2021 году, но мы постараемся найти золотую середину между интересами людей и вопросами развития выставочного комплекса», — сказала глава минкульта.

Предполагается, что к лету 2021 года территорию парка зонируют, а обновленную часть парка будут открывать для посещений.

Министр обратила внимание на то, что уже проделана большая работа. Уже отреставрировано девять единиц техники. Сейчас реставрируют два самолета, танк и нескольких боевых орудий. На ПО «Стрела» изготавливают фирменный знак «Звезда» — символа ратных побед, который украсит входную группу парка слева от центральной аллеи.

Входная группа уже оформлена новыми колоннами. На входе создана новая экспозиционная площадка «Станция Оренбург». «Историки не случайно сделали на этом акцент. В годы войны железнодорожная станция Оренбург являлась важнейшим узловым объектом и сосредоточением основных событий в жизни оренбуржцев — проводы и встреча солдат, эвакуация людей и предприятий, отправка эшелонов с продовольствием и снарядами», — отметили в министре культуры.

В августе в парке должен появиться «Киновагон» — копия пассажирского вагона образца 1930−1940 годов. В нем разместится мультимедийный центр. Сейчас в производственных цехах собирают конструкции объекта и технологическое оборудование для новой экспозиции.

Напомним, парк «Салют, Победа!» является структурным подразделением Оренбургского губернаторского музея. Открытие выставочного комплекса под открытым небом состоялось в 2005 году (к 60-летию Победы). В экспозиции представлено более 67 единиц крупногабаритных образцов военной техники и оружия. Тема тружеников тыла отражена показом сельскохозяйственной техники и оборудования оборонных заводов. Вся экспозиционная площадь парка условно разделена на разделы, посвященные важнейшим событиям и сражениям Великой Отечественной войны.

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