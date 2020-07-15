Подгорица, , 15:19 — REGNUM В Черногории за сутки зафиксировано 539 новых случаев заражения коронавирусом. В самой Черногории проанализировали 426 тестов, из них позитивных было 64. В Германии обработали 2000 тестов — из них 475 положительных. Тесты в Германию послали, так как лаборатории института общественного здравоохранения могут за день обрабатывать максимум 600 тестов.

К 15 июля число активных случаев в стране составило 1453 зараженных. Лидером по числу заболевших является столица Подгорица — 553 человека.

Показатель заболеваемости примерно 230 человек на 100 тысяч населения.