Махачкала, , 15:18 — REGNUM Председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов призвал отдыхающих на пляжах республики учитывать менталитет региона и чтить местные устои. Поводом для такого обращения стали участившиеся жалобы на поведение и внешний вид приезжих.

«В муфтият Дагестана все чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих», — сказано в обращении, опубликованном на сайте религиозной организации.

Алиханов отметил, что Дагестан всегда славился своим гостеприимством и радушием. Вместе с тем он призвал относиться друг к другу с уважением, а также чтить традиции и устои места своего пребывания.