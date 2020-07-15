Нарьян-Мар, , 15:12 — REGNUM Врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил провести служебную проверку по факту разрушения слоя тундры в Нижнепечорском заказнике. Решение об этом было принято спустя почти две недели после того, как об инциденте стало известно широкой общественности.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации НАО, к Бездудному в социальных сетях стали обращаться жители, возмущенные тем, что ущерб природе нанесли те, кто должен её оберегать.

«Только вдумайтесь! Центр природопользования и охраны окружающей среды. В самом названии этого казённого учреждения вся его суть — защита природы. А они взяли и просто перепахали тундру на территории государственного заказника», — отметил Юрий Бездудный.

Об инциденте стало известно в начале июля. Тогда предприниматель Фёдор Личутин опубликовал в соцсети видео, в котором показал зафиксированные нарушения. На записи было видно, что на берегу Печоры установлен комплексный стационарный пост мониторинга и охраны, а тундровые земли вокруг него повреждены техникой.

«Во время работы подрядчика присутствовал представитель Центра природопользования. Сейчас мы готовим меры дисциплинарного взыскания. И подрядчика, и должностное лицо казённого учреждения планируем привлечь к максимально строгой ответственности, поскольку действительно произошла дискредитация сути и назначения всей службы природоохраны региона», —сообщил руководитель профильного департамента Альберт Чабдаров.

Бездудный отметил, что первоочередной задачей должно стать не наказание виновных, а восстановление нарушенного слоя тундры. Альберт Чабдаров доложил, что слой почвы восстанавливают, поверхность выровняли.

Отметим, что установленный модульный пост мониторинга был передан казённому учреждению Всемирным фондом дикой природы (WWF). Балки предназначены для организации пребывания инспекторов во время проведения природоохранных рейдов и учёных, приезжающих в регион для изучения флоры и фауны заказника.