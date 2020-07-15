Москва, , 15:12 — REGNUM Режим самоизоляции в Москве был организован таким образом, что нарушил базовые права граждан. Об этом 15 июля заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мэрия даже сейчас, когда вроде прошло то, ради чего это вводилось, даже сейчас отказаться от тех штрафов, что наложены, мэрия не согласна. Это же издевательское, наплевательское отношение к правам людей», — заявил Тарасов.

Парламентарий высказал мнение, что ограничить право передвижения можно, лишь введя чрезвычайное или военное положение. У главы субъекта РФ таких полномочий нет.

«Отношения к медицинским целям, которые декларировались, лично на мой взгляд, эти тюремные меры не имели никакого», — сказал Тарасов.

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