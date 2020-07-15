Грозный, , 15:05 — REGNUM Жительницу Чечни разыскивают в связи с расследованием уголовного дела об участии в незаконном вооруженном формировании. Уроженка города Урус-Мартан Зулихан Бахаева участвовала в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации, пишет «SM-News»

По данным российских спецслужб, 23-летняя женщина выехала в 2015 году в одну из стран Европы. Оттуда она отправилась в Сирию, где вступила в одно из действующих вооруженных формирований в структуре ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Когда об этом факте стало известно ФСБ, в отношении нее было возбуждено уголовное дело, а сама подозреваемая была объявлена в международный розыск.

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