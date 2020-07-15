Банги, , 15:10 — REGNUM Организация Объединенных Наций осудила нападение на ее миротворческие силы в Центральноафриканской Республике, в результате которого был убит руандийский миротворец и еще двое были ранены. Об этом передает ВВС Africa.

В нападении обвинили повстанческую группировку под названием «Return, Reclamation, Rehabilitation (3R)» («Возвращение, восстановление, реабилитация»).

В заявлении миссии ООН в Центральноафриканской Республике говорится, что нападение в Гедзе, на северо-западе страны, нарушило мирное соглашение правительства с группировкой 3R и ее лидером Абассом Сидики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своем заявлении выразил соболезнования семье погибшего, а также правительству Руанды.

«Генеральный секретарь напоминает, что нападения на миротворцев Организации Объединенных Наций могут приравниваться международным правом к военным преступлениям», — отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь ООН также призвал власти страны «не жалеть усилий для выявления виновных в этом нападении, чтобы они могли быть быстро привлечены к ответственности».

Как передают репортеры, многочисленные повстанческие группировки действуют в ЦАР с тех пор, как семь лет назад был свергнут президент Франсуа Бозизе.