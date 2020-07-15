Найроби, , 15:02 — REGNUM Сорок один сотрудник крупнейшего родильного дома Кении в столице страны, Найроби, заразился коронавирусом. Об этом передает местный телеканал Citizen TV.

Случаи заражения в больнице Пумвани были выявлены после того, как у 290 сотрудников взяли тесты на наличие коронавируса, сказал Патрик Амот, исполняющий обязанности министра здравоохранения Кении.

Он добавил, что все те, у кого был положительный результат теста, получали медицинскую помощь на дому, и ни один из них не нуждался в госпитализации. Еще 100 сотрудников роддома пройдут тесты, сказал он.

Доктор Амот подчеркнул, что больница Пумвани безопасна для рожениц, добавив, что органы здравоохранения окажут работникам всю необходимую поддержку.

В Кении выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом, среди них — 197 летальных исхода с тех пор, как в стране подтвердили первый случай заражения вирусом в середине марта.