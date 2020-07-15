Москва, , 15:02 — REGNUM Свыше 100 тестовых систем, позволяющих определить коронавирус, зарегистрированы к настоящему моменту в России. Об этом сообщила 15 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Всего зарегистрированных тест-систем для диагностики COVID-19 в России 114. Диагностику осуществляют лаборатории во всех российских регионах, их насчитывается 794, уточнила она.

Голикова подчеркнула, что Россия одной из первых разработала тестовые системы, сейчас они используются более чем в 30 странах мира. В настоящее время в стране разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции, добавила она.

Читайте также: В России зарегистрировано 50 тест-систем для выявления коронавируса