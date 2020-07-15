Стокгольм, , 14:57 — REGNUM Шведский врач-инфекционист Пер Фоллин позитивно оценивает развитие эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Однако, по мнению инфекциониста, опасность для Швеции по-прежнему сохраняется. Об этом 14 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в Швеции находится на минимуме за последние несколько недель. Количество летальных случаев от COVID-19 также снижается.

Отвечая на вопрос журналистов, которые попросили Фоллина прокомментировать снижающиеся показатели распространения коронавируса, он заявил следующее:

«Я думаю, что существует целый ряд причин. Тот факт, что инфекция была уже у многих, может способствовать выработке определенного иммунитета. Но есть и другие факторы. Ограничения, которых придерживается абсолютное большинство людей, могли произвести позитивный эффект. У нас были установлены ограничения на поездки, и также мы наблюдаем высокую температуру в течение этого летнего сезона, что способствует меньшему распространению (прим.: коронавируса) воздушно-капельным путем».