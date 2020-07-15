Ставрополь, , 14:50 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против троих жителей Ростовской области, которые в Ставропольском крае похитили у пенсионеров несколько миллионов рублей. Злоумышленники предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе главного управления МВД по Ставрополью.

По данным следствия, в преступную группу входили координатор-водитель и две подельницы, одна из которых выдавала себя за целительницу. Она подходила к пожилым людям и предлагала им вылечить их от болезней или снять порчу. Во время общения якобы случайно появлялась вторая злоумышленница и восторженно рассказывала, как ее исцелили молитвами и заговорами на материальных ценностях.

Обманутые пенсионеры приносили мошенницам завернутые в платок деньги и золотые украшения. «Целительница», якобы проводя магический ритуал, похищала ювелирные изделия, а деньги в платке заменяла на обычную бумагу. Неладное пожилые люди замечали уже дома через некоторое время.

Обвиняемым удалось обмануть 11 пенсионеров в возрасте от 65 до 94 лет, проживающих в Ставрополе, Невинномысске, Изобильненском и Георгиевском городских округах. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 3 млн рублей. Украденное «золото» злоумышленники сдавали в ломбарды, а деньги тратили на свои нужды.

Мошенники были задержаны и арестованы в городе Новошахтинске Ростовской области. Уголовное дело рассмотрит Невинномысский городской суд Ставрополья.