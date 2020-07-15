Челябинск, , 14:45 — REGNUM В Челябинске Советский райсуд вынес приговор водителю мусоровоза, столкнувшегося с автобусом. Житель Копейска 1982 года рождения признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть и тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Авария произошла ночью 20 августа 2019 года. Водитель ООО ПКФ «Экотранс» вёл мусоровоз согласно путевому листу по улице Блюхера. В кабине был пассажир. Возле дома №96 произошло столкновение с автобусом «Пежо». Автобус опрокинулся, и две пассажирки выпали на проезжую часть.

Шесть пассажиров автобуса и пассажир мусоровоза получили травмы. Девушка 2001 года рождения скончалась позднее в больнице, а один из травмированных получил тяжкий вред. Суд учёл, что водитель возместил моральный и материальный вред, целиком признал свою вину и воспитывает двоих детей, и назначил ему два года колонии-поселения. А потом три года ему будет запрещено водить транспорт.