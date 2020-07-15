Москва, , 14:45 — REGNUM В России количество центров, работающих в области репродуктивных технологий, с 1995 года увеличилось с 12 до 228. Об этом 15 июля в ходе круглого стола на тему «Отношение россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО» заявил президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 1995 году в нашей стране было только 12 центров, работающих в области репродуктивных технологий. В 2018 году их число возросло до 228. Также меняется доступность населению: с 2013 года услугу можно получить бесплатно в рамках ОМС. В 2018 году, согласно нашей статистике, на миллион человек был проведен 1081 цикл ВРТ», — объяснил Корсак.

Эксперт также отметил, что частота наступления беременности после ЭКО по миру — 28,5%, а в нашей стране — 36,7%. «Это означает, что в нашей стране не только есть все, чтобы проводить процедуру на самом высоком уровне, но и с максимальной эффективность», — пояснил Корсак.

«Дело сейчас за тем, чтобы граждане имели возможность обратиться за лечением и использовать реальные возможности и с позиции обеспечения оборудованием и лекарствами, и с позиции компетентности специалистов», — заключил эксперт.

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