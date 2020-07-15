Москва, , 14:45 — REGNUM Журналист Иван Голунов, который проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками полиции, которые подбросили ему наркотики, подал гражданский иск на 5 млн рублей к пятерым обвиняемым по его делу.

Читайте также: Следствие просит отменить арест фигуранту дела Голунова

Такую сумму Голунов намерен взыскать с экс-полицейских за «незаконное задержание и некачественную работу».

«Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением», — заявил «Интерфаксу» журналист.

Голунов добавил, что, в случае удовлетворения иска, он собирается отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

Также по теме: Суд на три месяца продлил арест полицейским по делу Голунова

Позднее стало известно о том, что Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших Голунова. В конце января все пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы — были задержаны и помещены под арест.

В начале июня Басманный суд Москвы продлил арест четырём бывшим полицейским до 7 сентября. Ранее пятый фигурант уголовного дела о подброшенных журналисту наркотиках был переведён под домашний арест.