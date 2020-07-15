Аккра, , 14:48 — REGNUM Среди учащихся и сотрудников средней школы для девочек в столице Ганы, Аккре, выявили 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на совместное заявление министерств здравоохранения и образования Ганы.

Согласно заявлению, всего тестирование на наличие вируса в школе прошли около 314 человек. Всех, у кого было подтверждено заражение, направили в лечебно-изоляционные центры.

В прошлом месяце правительство Ганы разрешило выпускникам вернуться в школы, чтобы впоследствии сдать экзамены. Первые случаи заражения коронавирусом в открывшихся для выпускников школах были выявлены в минувший понедельник, 6 июля.

Напомним, что президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на прошлой неделе был помещен в карантин на 14 дней в качестве меры предосторожности, когда один из членов его ближайшего окружения оказался заражен коронавирусом.

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